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Побил детей и лаял на людей: агрессивного соседа отправили в СИЗО в Тюмени

Побил детей и лаял на людей: агрессивного соседа отправили в СИЗО в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 3 сентября, ФедералПресс. Следком Тюменской области завел уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины, который напал на двоих подростков во дворе дома на ул.

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