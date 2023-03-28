Приазовское сражение. А что потом?

Как пишет The Wall Street Journal, союзники Украины хоть и ожидают, что весеннее контрнаступление ВСУ «склонит чашу весов в пользу Киева на поле боя», при этом не имеют в голове чёткого плана, что делать потом и как добиться прекращения войны.
Как пишет The Wall Street Journal, союзники Украины хоть и ожидают, что весеннее контрнаступление ВСУ «склонит чашу весов в пользу Киева на поле боя», при этом не имеют в голове чёткого плана, что делать потом и как добиться прекращения войны.
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