Сила в правде

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Приазовское сражение. А что потом?

Приазовское сражение. А что потом?

Как пишет The Wall Street Journal, союзники Украины хоть и ожидают, что весеннее контрнаступление ВСУ «склонит чашу весов в пользу Киева на поле боя», при этом не имеют в голове чёткого плана, что делать потом и как добиться прекращения войны.

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