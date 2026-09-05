Милонов призвал не наказывать учителей за фото в купальниках

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался против наказания учителей за фото в купальниках. Он считает, что внимание должно быть направлено в мирные сферы, а не на безнравственность.
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