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Царьград

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Милонов призвал не наказывать учителей за фото в купальниках

Милонов призвал не наказывать учителей за фото в купальниках

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался против наказания учителей за фото в купальниках. Он считает, что внимание должно быть направлено в мирные сферы, а не на безнравственность.

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