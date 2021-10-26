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Награбил на 3 миллиона: вор-форточник объявился на западе Москвы

Награбил на 3 миллиона: вор-форточник объявился на западе Москвы

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев В столичном районе Фили-Давыдково объявился вор-форточник. Домушник уже "обнес" одну из квартир - он проник в дом через балкон и украл почти 7,5 тысяч долларов, что в пересчете на рубли составляет более полумиллиона.

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