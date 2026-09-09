Белый дом назвал фейком статью FT о замене Уиткоффа и Кушнера главой ЦРУ

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф якобы будет играть более активную роль в переговорах США с Россией и Украиной, а участие Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера будет сокращаться, написала Financial Times со ссылкой на источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Онлайн-проект уни...
- «Скажите Путину»:...
- В Польше заявили ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым