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Белый дом назвал фейком статью FT о замене Уиткоффа и Кушнера главой ЦРУ

Белый дом назвал фейком статью FT о замене Уиткоффа и Кушнера главой ЦРУ

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф якобы будет играть более активную роль в переговорах США с Россией и Украиной, а участие Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера будет сокращаться, написала Financial Times со ссылкой на источники.

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