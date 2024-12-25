❕В Симферополе почтили память воинов-интернационалистов К мемориалу «Крымчанам, погибшим в Афганистане» возложили красные гвоздики и розы.
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❕В Симферополе почтили память воинов-интернационалистов К мемориалу «Крымчанам, погибшим в Афганистане» возложили красные гвоздики и розы.