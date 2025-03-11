Пострадавших в результате падения осколков сбитого БПЛА на крышу дома на Домодедовской улице нет. Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.