Очeнь мудpaя мыcль #юмор #смешное #приколы 🤣 @psychology_funny юмор и психология.
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Валерьян Смогловский
Мудрая. Мысль. И. Правильная. Но. Попка. Радует. Глаз🍓🍓🍓
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2 час.
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Очeнь мудpaя мыcль #юмор #смешное #приколы 🤣 @psychology_funny юмор и психология.
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