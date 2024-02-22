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Закон и Порядок

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Лиз Трасс, экс-премьер Британии, заявила, что Запад обречен

Лиз Трасс, экс-премьер Британии, заявила, что Запад обречен

Экс-премьер Британии Лиз Трасс заявила, что Запад обречен из-за усиления левых Консерватор Трасс считает, что к проблемам в мире — например, к нелегальной миграции или поддержке палестинских «террористов» — привели «пагубные идеи левых».

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