Тайны марсианской воды: новые споры о судьбе древних океанов

Старший научный сотрудник Лаборатории атмосферы и космической физики Брюс Яковски оспаривает выводы исследования 2024 года, которое утверждало, что в средней коре Марса сохранилось значительное количество жидкой воды.
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