Полиция Забайкальского края начнет проверку деятельности «народного целителя», предлагающего сомнительные методики лечения младенцев Татьяна СергееваПроведение доследственной проверки деятельности жителя Краснокаменска, Евгения Кротенко, вызвало широкий общественный резонанс.
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