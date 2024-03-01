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Полиция Забайкальского края начнет проверку деятельности «народного целителя», предлагающего сомнительные методики лечения младенцев Татьяна СергееваПроведение доследственной проверки деятельности жителя Краснокаменска, Евгения Кротенко, вызвало широкий общественный резонанс.

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