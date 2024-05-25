Педагогический совет.

В ходе проведения педагогического совета учреждения образования ´Бобруйский государственный технологический колледж´ одной из важных тем стали вопросы о профилактике суицидального поведения среди подростков и молодежи.
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