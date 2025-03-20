В России продают редкую «Волгу» с «родным» мотором от Toyota Land Cruiser Prado — всего 1,2 млн рублей

В Санкт-Петербурге на продажу выставили интересный экземпляр «Волги» ГАЗ-3102. Под капотом машины 2005 года выпуска разместился мотор Toyota 3RZ-FE, который устанавливали также на внедорожники Land Cruiser Prado и Hilux Surf.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии