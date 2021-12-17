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Лукавые союзники России

Лукавые союзники России

Прошедший ноябрь ознаменовался новым военным кризисом на постсоветском пространстве, а именно – в районе Сюникской области, в которой по итогам скоротечных боев азербайджанская армия продвинулась вглубь территории Армении несколько километров.

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