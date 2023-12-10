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Долго ещё финны будут арендовать у РФ Сайменский канал?

Долго ещё финны будут арендовать у РФ Сайменский канал?

Да, долго. До 2063 года. В апреле забрезжила надежда, что "всё", когда депутат ГД Калашников призвал договор денонсировать.

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