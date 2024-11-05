В США стартовали 60-е выборы президента. Какие шансы на победу у Трампа и Харрис?

В Соединенных Штатах во вторник, 5 ноября, стартовали 60-е выборы президента. Американские граждане также должны избрать вице-президента, 468 конгрессменов, губернаторов 11 штатов и представителей в местные органы власти.
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