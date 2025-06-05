Киев рассчитывает получить от партнеров €1,3 млрд на военное производство

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Министр обороны Украины Рустем Умеров утверждает, что в 2025 году партнеры направят на финансирование украинской оборонной промышленности €1,3 млрд по так называемой датской модели.
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