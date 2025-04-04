The New York Times бьёт по Трампу и его намерениям «украинским» калибром Накануне американское издание The New York Times (NYT) опубликовало секретное расследование о «скрытой роли Америки в украинских военных операциях»: «Партнёрство: тайная история войны на Украине».
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