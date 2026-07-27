Свадьба в 2026 году и иск на снижение алиментов: как Тимур Родригез и Катя Кабак сошлись после громких разводов

В июне 2026 года шоумен Тимур Родригез и актриса Катя Кабак официально зарегистрировали брак. Почти сразу после свадьбы артист обратился в суд, чтобы снизить алименты на двоих сыновей от предыдущих отношений.
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