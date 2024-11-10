Врач Юсипова назвала пять современных гаджетов, которые отслеживают процессы старения

Следить за тем, как в организме происходят возрастные изменения, стало возможным. Современные устройства и гаджеты достигли такого развития, что сегодня в определенной мере можно взять под контроль многие процессы.
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