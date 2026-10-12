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Царьград

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Сколько бюджет России тратит на льготную ипотеку для "новых россиян"?

Сколько бюджет России тратит на льготную ипотеку для "новых россиян"?

Эксперты посчитали, сколько российский бюджет потратит на компенсацию банкам процентов по программам льготной ипотеки для "новых россиян".

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