Сколько бюджет России тратит на льготную ипотеку для "новых россиян"?

Эксперты посчитали, сколько российский бюджет потратит на компенсацию банкам процентов по программам льготной ипотеки для "новых россиян".
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