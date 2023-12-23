Два миллиона долларов за вертолет: армия США распродаст часть парка UH-60 Black Hawk

Армия США планирует сократить примерно 157 вертолетов Black Hawk, или 7,5% от их общего парка. В Пентагоне считают, что это позволит высвободить средства для создания новой винтокрылой машины – «будущего штурмовика дальнего действия» FLRAA, который должен начать поступать на.