В Самаре на Ракитовском шоссе в мае 2021 года уложили улучшенный асфальт по новому ГОСТу

Смесь ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем стали применять в Самаре только с этого года. В Самаре на Ракитовском шоссе строители уложили новый асфальт - речь идёт о смеси по новому ГОСТу, которая применяется в столице региона лишь с этого года.