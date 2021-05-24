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В Самаре на Ракитовском шоссе в мае 2021 года уложили улучшенный асфальт по новому ГОСТу

Смесь ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем стали применять в Самаре только с этого года. В Самаре на Ракитовском шоссе строители уложили новый асфальт - речь идёт о смеси по новому ГОСТу, которая применяется в столице региона лишь с этого года.

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