Названы последствия размещения "Орешника" в Белоруссии для Польши

Кадр видео удара по Днепропетровску9475 прочтений Сегодня Размещение только одного новейшего российского комплекса "Орешник" в Белоруссии может навсегда заставить успокоиться Польшу, заявил бывший глава израильской спецслужбы "Натив", политолог Яков Кедми в интервью агентству Белта.