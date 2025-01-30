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  • Yvan
    Лукашенко слишком много говорит.Испепелит Лондон ...
  • Лев Добрый
    А орешки не простые, все скорлупки золотые, ядра чистый изумруд, в ТАКСЕ ядрышки грызут, а что, самое то для ТАКСЫ!😜...Испепелит Лондон ...

Названы последствия размещения "Орешника" в Белоруссии для Польши

Названы последствия размещения "Орешника" в Белоруссии для Польши

Кадр видео удара по Днепропетровску9475 прочтений Сегодня Размещение только одного новейшего российского комплекса "Орешник" в Белоруссии может навсегда заставить успокоиться Польшу, заявил бывший глава израильской спецслужбы "Натив", политолог Яков Кедми в интервью агентству Белта.

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