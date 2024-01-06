Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 119 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Интересно, а почему РОССИЯ не ударит ракетами по заводам западных стран, которые поставляют ракеты укре, а те подонки..."Единственный шан...
  • Вячеслав Денисов
    Могут же, когда хотят…Отсидеться тайком...
  • Надежда
    Спасибо А.Новикову за точный выбор определения павлину фильке-"лупоглазый гей"!)Выяснилось, как п...

Зеленский призвал ускорить передачу замороженных активов России на Украину

Зеленский призвал ускорить передачу замороженных активов России на Украину

Украинский президент требует изымать деньги России, замороженные на ЗападеВладимир Зеленский выступил с предложение ускорить процесс конфискации активов России, которые сейчас находятся в замороженном состоянии в странах Запада.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Макеев
Никаких зеркальных (одинаковых) ответов. Просто ультиматум. Своруете деньги России, получите по термоядерному заряду по каждой столице стран НАТО, которая действенно наносила вред России и россиянам! И чтобы всё наворованное у России вернули России в двадцатикратном размере. И ещё чтобы возместили весь урон, нанесенный вашим  оружием россиянам и Российской Федерации. Включая контрибуцию за весь урон, нанесенный СССР и гражданам СССР нацистской Европой во время Второй Мировой Войны! За каждого из 27 миллионов погибшего советского гражданина по 10 миллионов долларов-евро. Итого 270 триллионов долларов-евро. Плюс за все разрушения и наворованное - это ещё 20-30 триллионов долларов-евро.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх