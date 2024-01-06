Украинский президент требует изымать деньги России, замороженные на ЗападеВладимир Зеленский выступил с предложение ускорить процесс конфискации активов России, которые сейчас находятся в замороженном состоянии в странах Запада.
Зеленский призвал ускорить передачу замороженных активов России на Украину
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Макеев
Никаких зеркальных (одинаковых) ответов. Просто ультиматум. Своруете деньги России, получите по термоядерному заряду по каждой столице стран НАТО, которая действенно наносила вред России и россиянам! И чтобы всё наворованное у России вернули России в двадцатикратном размере. И ещё чтобы возместили весь урон, нанесенный вашим оружием россиянам и Российской Федерации. Включая контрибуцию за весь урон, нанесенный СССР и гражданам СССР нацистской Европой во время Второй Мировой Войны! За каждого из 27 миллионов погибшего советского гражданина по 10 миллионов долларов-евро. Итого 270 триллионов долларов-евро. Плюс за все разрушения и наворованное - это ещё 20-30 триллионов долларов-евро.
Ответить
17 час.
Свежие комментарии