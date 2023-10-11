Финансовая поддержка семей в России: Маткапитал в 2024 году и его значение для молодых родителей Ирэн ОрлонскаяСемейная поддержка в России остается одним из приоритетных направлений государственной политики.
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