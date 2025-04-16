В Египте российских туристов пришлось переселить в другие отели из-за антисанитарии

ЧП случилось в Хургаде Порядка трехсот туристов из России пришлось экстренно расселить в другие отели из-за антисанитарии и отсутствия электричества в отеле в Египте, сообщает 16 апреля телеграм-канал SHOT.
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