Советник лидера: Иран поддержит «Хезболлу» в случае вторжения Израиля

Советник духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и глава стратегического совета страны по международным отношениям Камаль Харази заявил, что республика поддержит движение «Хезболла», если Израиль начнёт масштабную войну против Ливана.
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