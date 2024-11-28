«Русский мужик долго запрягает». Лавров предупредил о последствиях ударов американскими ракетами вглубь страны

Терпение России закончится, если его долго испытывать. Об этом предупредил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, высказываясь об ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России.