«Русский мужик долго запрягает». Лавров предупредил о последствиях ударов американскими ракетами вглубь страны

Терпение России закончится, если его долго испытывать. Об этом предупредил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, высказываясь об ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России.
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