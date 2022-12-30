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Василевский отразил 45 из 46 бросков «Рейнджерс», выиграл серию буллитов из 6 раундов и стал 1-й звездой матча

Василевский отразил 45 из 46 бросков «Рейнджерс», выиграл серию буллитов из 6 раундов и стал 1-й звездой матча

Андрей Василевский отразил 45 из 46 бросков «Рейнджерс» и стал 1-й звездой матча. «Тампа» обыграла «Рейнджерс» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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