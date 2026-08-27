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Татар-информ

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«Извинится ли Собчак за ложь?», – Воропаева о новости про ДТП с машиной Слуцкого

«Извинится ли Собчак за ложь?», – Воропаева о новости про ДТП с машиной Слуцкого

Депутат Мосгордумы, член ЛДПР Мария Воропаева возмутилась тем, как журналистка Ксения Собчак интерпретировала информацию о ДТП с участием автомобиля лидера Либерально-демократической партии Леонида Слуцкого.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Мне всегда было интересно, кто смотрит и читает  каналы Собчак - что это за публика? Хамоватая лгунья на &quot;хайпах&quot; делает себе рейтинги, также как и её маменька.
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1 м.
Николай Герасименко
Удивительно! Ко всем лошадям отношусь с почтением, кроме одной. Но меня другое заинтересовало, сейчас, в предвыборную пору, любой инфоповод политики стараются записать в свой актив, вот и в этом случае не гнушаются лживыми вбросами воспользоваться для самопиара.
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1 м.
Николай Герасименко
Svetlana Kuzmina
Мне всегда было интересно, кто смотрит и читает  каналы Собчак - что это за публика? Хамоватая лгунья на &amp;quot;хайпах&amp;quot; делает себе рейтинги, также как и её маменька.
Эта публика в основном из смотрящих Дом-2...
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1 м.