«Извинится ли Собчак за ложь?», – Воропаева о новости про ДТП с машиной Слуцкого

Svetlana Kuzmina Мне всегда было интересно, кто смотрит и читает каналы Собчак - что это за публика? Хамоватая лгунья на "хайпах" делает себе рейтинги, также как и её маменька.

Николай Герасименко Удивительно! Ко всем лошадям отношусь с почтением, кроме одной. Но меня другое заинтересовало, сейчас, в предвыборную пору, любой инфоповод политики стараются записать в свой актив, вот и в этом случае не гнушаются лживыми вбросами воспользоваться для самопиара.