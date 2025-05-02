На пороге большой войны: ВСУ готовят провокацию у Николаева, цель — Крым Ирина ВальковаПока официальные лица в Киеве уверяют мировую общественность в приверженности дипломатии, по другую сторону фронта уже ощущается нервное напряжение.
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