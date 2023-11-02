10 археологических открытий, которые изменили мнение историков о древних артефактах. Порой всего одна (казалось бы, незначительная) археологическая находка может кардинальным образом изменить представления учёных о каком-либо историческом артефакте, событии, а то и истории целой страны.
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