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Болбой чилийского «Унион Эспаньола» случайно сорвал атаку своей команды на 88-й минуте матча второй лиги. В тот момент соперник вел 0:1 и играл в меньшинстве

Болбой чилийского «Унион Эспаньола» случайно сорвал атаку своей команды в матче против «Рейнджерс» (0:1).

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