Главного редактора «Скат media» и координатора движения «Весна» заочно арестовали

Басманный районный суд Москвы на два месяца заочно арестовал главного редактора «Скат media» Льва Гяммера и координатора движения «Весна» (признано на территории РФ экстремистской организацией) Глеба Кондратьева (оба внесены в список экстремистов и террористов) на два месяца.
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