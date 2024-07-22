Главного редактора «Скат media» и координатора движения «Весна» заочно арестовали

Политика как она есть

Басманный районный суд Москвы на два месяца заочно арестовал главного редактора «Скат media» Льва Гяммера и координатора движения «Весна» (признано на территории РФ экстремистской организацией) Глеба Кондратьева (оба внесены в список экстремистов и террористов) на два месяца.