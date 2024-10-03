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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Исследование показало увеличение числа пользователей электронных сигарет

Резкий рост использования электронных сигарет среди взрослых, которые никогда не курили Согласно новому исследованию, проведенному учеными из UCL, количество взрослых жителей Англии, которые никогда не курили, но начали использовать электронные сигареты, резко возросло с 2021 года.

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