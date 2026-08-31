После крушения пассажирского катера в водах Северного Кипра восемь человек погибли, еще 18 пока считаются пропавшими без вести, хотя, скорее […] The post Волны перевернули паром у берегов Кипра: восемь погибших, 18 пропавших appeared first on Медиакратия.