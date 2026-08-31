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Медиакратия

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Волны перевернули паром у берегов Кипра: восемь погибших, 18 пропавших

Волны перевернули паром у берегов Кипра: восемь погибших, 18 пропавших

После крушения пассажирского катера в водах Северного Кипра восемь человек погибли, еще 18 пока считаются пропавшими без вести, хотя, скорее […] The post Волны перевернули паром у берегов Кипра: восемь погибших, 18 пропавших appeared first on Медиакратия.

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