После крушения пассажирского катера в водах Северного Кипра восемь человек погибли, еще 18 пока считаются пропавшими без вести, хотя, скорее […] The post Волны перевернули паром у берегов Кипра: восемь погибших, 18 пропавших appeared first on Медиакратия.
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