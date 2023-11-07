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  • Николай Агащас
    Да уж, много шума из ... ничего. Главное ей ласково, так, сказать, хорошо любимая, ты отдыхай, а я к соседке за солью...Как правильно отв...
  • Алексей
    Да никто не мешает,конечно.Только именно в это время Вы можете пропустить важный звонок.А тот кто звонил ,больше не п...20 вроде бы пустя...
  • Алексей
    п. 2 и 3 несогласен, из дополнительного согласен только с п. 22. п. 24 вообще смешно, кто мешает выключить телефон?20 вроде бы пустя...

Сложный тест на IQ, пройдут только люди с развитым интеллектом: найдите зайца за 21 секунду

Сложный тест на IQ, пройдут только люди с развитым интеллектом: найдите зайца за 21 секунду

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