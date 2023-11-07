Сложный тест на IQ, пройдут только люди с развитым интеллектом: найдите зайца за 21 секунду

Только для читателей с интеллектом больше двадцати сантиметров! фото: Jagran JoshЕсли в темной подворотне к вам подойдет скептик и спросит, сколько можно тратить время на тесты IQ и задачки для ума, сбейте его с ног сообщением, что подобные головоломки на регулярной основе стимулируют работу мозга, укрепляют связи внутри него и натаскивают находить решения в самых нетривиальных ситуациях.