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Зеленский ввел санкции против экс-генпрокурора России Юрия Чайки

Президент Украины Владимир Зеленский ввел ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против представителя российского президента в Северо-Кавказском федеральном округе и экс-генпрокурора России Юрия Чайки.

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