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Тренер «Галатасарая» — о замене Батракова на Леау: «С выходом Рафаэла у нас стало больше получаться»

Тренер «Галатасарая» — о замене Батракова на Леау: «С выходом Рафаэла у нас стало больше получаться»

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук дал комментарий после победы над «Истанбулом» (3:2) в 4-м туре чемпионата Турции.

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