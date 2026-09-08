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От траншей до системы «островов»: развитие полевых укреплений в войне на Украине

От траншей до системы «островов»: развитие полевых укреплений в войне на Украине

Война на Украине привела к значительной трансформации полевых укреплений всего за несколько лет. В этой динамике попытались разобраться в немецком издании Hartpunkt.

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