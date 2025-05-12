В петербургском метро объяснили, как специалисты борются с вонючками

Скоро в Петербург начнется теплая пора и, к сожалению, пора вони в общественном транспорте. Neva.Today задалась вопросом, как в городском метро выявляют вонючек и контролируют неприятные запахи на станциях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии