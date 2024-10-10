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Путин поздравил Китай с 75-летием дружбы. США разозлил дипломатический подарок президента

Путин поздравил Китай с 75-летием дружбы. США разозлил дипломатический подарок президента

NetEase: США разозлились из-за подарка Путина на 75-летие дружбы с Китаем Президент России Владимир Путин передал Китаю «дипломатический подарок» по случаю 75-летия дружбы двух стран, который разозлил власти США.

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