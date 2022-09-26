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Танцоры с ограниченными возможностями победили в конкурсе талантов в Уссурийске

Танцоры с ограниченными возможностями победили в конкурсе талантов в Уссурийске

У каждого участника фестиваля-конкурса "Осень надежд с Тау" есть проблемы со здоровьем. Но через свои песни, танцы, стихотворения они показали, что для талантливых людей ничего не может стать преградой.

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