Утрата. Сергей Чепиков стартовал в вечность

Легенда белой классики отечественного спорта, первый российский биатлонист, выигравший Кубок мира, стал повелителем вьюги Вчера в возрасте 59 лет после долгой борьбы с онкологией скончался двукратный олимпийский чемпион, настоящая легенда российского биатлона и лыжных гонок Сергей Чепиков.