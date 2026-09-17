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Спорт Уик-Энд

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Утрата. Сергей Чепиков стартовал в вечность

Утрата. Сергей Чепиков стартовал в вечность

Легенда белой классики отечественного спорта, первый российский биатлонист, выигравший Кубок мира, стал повелителем вьюги Вчера в возрасте 59 лет после долгой борьбы с онкологией скончался двукратный олимпийский чемпион, настоящая легенда российского биатлона и лыжных гонок Сергей Чепиков.

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