Windows XP удалось запустить на процессоре из 1989 года. Ранее считалось, что Intel i486 совершенно несовместим с намного более современной ОС

Энтузиаст под псевдонимом Dietmar сумел запустить Windows XP на процессоре Intel i486. Навскидку можно было бы подумать, что это продукты примерно одного поколения, но нет: CPU вышел более чем за 10 лет до выхода Windows XP.
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