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На Ставрополье родственники начали спорить из-за выплат после гибели военных

На Ставрополье родственники начали спорить из-за выплат после гибели военных

Мамонтова напомнила, что был принят краевой закон, по которому, помимо федеральных мер социальной поддержки, семьям военнослужащих и самим военнослужащим во время специальной операции выделяются дополнительные средства из фонда Ставропольского края.

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