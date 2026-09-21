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Орловские новости

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Выборы в Орловской области: «Единая Россия» сохранила большинство

Выборы в Орловской области: «Единая Россия» сохранила большинство

«Единая Россия» сохранила большинство в Орловском облсовете, увеличив число депутатов с 27 до 28. КПРФ также укрепила позиции, получив 13 мандатов вместо 11.

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