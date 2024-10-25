Путин прокомментировал обвинения России в беспорядках на Западе

Полной чушью являются обвинения в адрес России в том, что она якобы была зачинщицей беспорядков в некоторых западных столицах, заявил российский президент Владимир Путин 25 октября на полях саммита БРИКС в Казани.
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