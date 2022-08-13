Экс-супруг Бритни Спирс получил срок за проникновение на ее свадьбу

Getty Images/Enos Solomon/Tim Mosenfelder Экс-супруг звезды Бритни Спирс Джейсон Аллен Александр попытался сорвать ее свадьбу с новым молодым человеком Сэмом Асгари и получил тюремный срок за незаконное проникновение на торжество, пишет издание TMZ.